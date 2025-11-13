  • İSTANBUL
Bakan Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü
Gündem

Bakan Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil
Bakan Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da temaslarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştüğü belirtildi.

1
