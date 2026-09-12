Bakan Gürlek'ten 12 Eylül paylaşımı Yeni bir anayasa tarihi sorumluluk

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Milletimizin ortak iradesini esas alan, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması, gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Eylül 1980 darbesinin demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olduğunu, darbe ile askeri vesayetin, milletin iradesini gasbedip sivil siyaseti kesintiye uğratarak ülkenin siyasi, toplumsal ve hukuki hayatında derin izler bıraktığını belirtti.

12 Eylül'ün, milli iradenin üzerinde vesayet kurmaya çalışan anlayışın demokrasi tarihindeki en ağır örneklerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruduğuna dikkati çeken Gürlek, şunları kaydetti:

"O nedenle Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de vesayetçi zihniyeti kurumsallaştıran ve darbe döneminin izlerini taşıyan 1982 Anayasası'nı bütünüyle geride bırakarak Türkiye'yi sivil bir anayasaya kavuşturmaktır. Milletimizin ortak iradesini esas alan, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması, gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milli iradenin üzerinde hiçbir vesayet odağının bulunmadığı daha demokratik, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."