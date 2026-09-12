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Dünya YPG’lilerin hakim olduğu koğuşlarda yangın! İsyan çıkan cezaevinde 7 mahkum can verdi
Dünya

YPG’lilerin hakim olduğu koğuşlarda yangın! İsyan çıkan cezaevinde 7 mahkum can verdi

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YPG’lilerin hakim olduğu koğuşlarda yangın! İsyan çıkan cezaevinde 7 mahkum can verdi

Halep'in Aynularap ilçesindeki cezaevinde çıkan isyanda koğuşlar ateşe verildi, 7 mahkum hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Feshedilen YPG kadrolarının elinde bulunan cezaevinin henüz Suriye İçişleri Bakanlığına teslim edilmediği öğrenildi.

Halep'in Aynularap ilçesindeki cezaevinde çıkan isyanda koğuşlar ateşe verildi, 7 mahkum hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Feshedilen YPG kadrolarının elinde bulunan cezaevinin henüz Suriye İçişleri Bakanlığına teslim edilmediği öğrenildi.

Halep'in Aynularap ilçesindeki cezaevinde çıkan isyanda 7 mahkum hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yayımlanan habere göre, mahkumlar henüz bilinmeyen nedenle isyan başlatarak koğuşları ateşe verdi.

 

Yangın geniş bir alana yayılırken olayda 7 mahkum yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Haberde, terör örgütü YPG'nin feshedilmesinin ardından Aynularap Cezaevi'nin yönetiminin hala eski kadroların kontrolünde olduğuna, cezaevinin henüz Suriye İçişleri Bakanlığına teslim edilmediğine dikkat çekildi.

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