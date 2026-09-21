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Gündem Bakan Gürlek yeni operasyonu duyurdu: Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 2. dalga! 72 gözaltı
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Bakan Gürlek yeni operasyonu duyurdu: Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 2. dalga! 72 gözaltı

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Bakan Gürlek yeni operasyonu duyurdu: Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 2. dalga! 72 gözaltı

Adalet Bakanı Gürlek, muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik soruşturmanın ikinci dalgasında 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 72 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Gürlek, 3,5 milyar lirayı aşkın sahte işlem tespit edildiğini, 1.070 kişinin usulsüz vatandaşlığının iptal edileceğini ve 30 şirkete kayyum atandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Akın Gürlek, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; vatandaşlık hukukunu istismar eden, kamu kurumlarını yanıltarak haksız menfaat sağlayan ve sahtecilik yöntemlerine başvuran yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonu bu sabah gerçekleştirilmiştir.

İlk dalgada "Babacan İnşaat" bağlantılı işlemler mercek altına alınmış; düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı ve 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilerek vatandaşlıklarının iptaline yönelik süreç başlatılmıştı.

İkinci dalgada ise "Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat" üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelenmiş; bu kapsamda 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışlar değerlendirilmiş, 274 satış işleminin muvazaalı olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde, söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca 3,5 milyar TL'yi aşkın tutardaki işlemin muvazaalı şekilde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 72 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere ait adresler ve şirketlerde dijital materyallere el konulmuştur. 2.011 taşınmaz, bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulanmış; 30 şirkete el konularak kayyum atanmıştır.

Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik gerekli idari süreç başlatılmıştır.

Bu önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum.

Kamu zararının ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkânları kararlılıkla kullanılacaktır.”

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