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Gündem Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturmasında 10 yeni gözaldı
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Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturmasında 10 yeni gözaldı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturmasında 10 yeni gözaldı

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yıllardır sürdürülen soruşturmada dikkat çeken yeni bulgulara ulaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5. dalga operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıklarken, Doku’ya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla sonradan su altına yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgular elde edildiğini bildirdi.

Faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar sürerken Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının koordinasyonunda düzenlenen 5. dalga operasyon kapsamında 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

PTS VE İLETİŞİM KAYITLARINDA YENİ BULGULAR

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle Gülistan Doku’nun son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ile iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ulaşıldı. Doku’nun kaybolmasının ardından Instagram hesabında gerçekleştirilen şüpheli erişim ve işlemler de soruşturma kapsamında mercek altına alındı.

DALGIÇ DEFTERİ İLE RESMİ TUTANAKLAR UYUŞMADI

Dosyadaki en dikkat çekici gelişmelerden biri su altı arama çalışmalarında ortaya çıktı. Gürlek’in açıklamasına göre adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının birbiriyle uyuşmadığı tespit edildi.

SU ALTINA SONRADAN YERLEŞTİRİLMİŞ OLABİLİR

Soruşturma kapsamında Gülistan Doku’ya ait bazı kişisel eşyaların da intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Böylece yıllardır kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada, kaybolma sürecine ilişkin yeni ihtimaller soruşturmanın merkezine girdi.

18 YILLIK DEDE BALTACI CİNAYETİNDE 4 TUTUKLAMA

Gürlek, aynı açıklamasında 18 yıldır faili belirlenemeyen Dede Baltacı cinayetine ilişkin yürütülen çalışmalarda da önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu. Baltacı, 2008 yılında Şereflikoçhisar’da ölü bulunmuş ancak cinayetin failleri aradan geçen yıllara rağmen belirlenememişti.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından dosya yeniden incelendi. Daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları, Adli Tıp raporu ve bu verilerle uyumlu tanık beyanları sonucunda cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi.

Operasyonun ardından F.K., R.K., A.Ö. ve F.E. tutuklanırken, başka bir suçtan cezaevinde bulunan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

“UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN”

Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının koordinasyonuna dikkat çeken Gürlek, faili meçhul dosyalarda güncel teknolojiler ve yeni delillerden yararlanılmaya devam edileceğini belirtti.

Gürlek, kararlılık mesajını şu sözlerle verdi:

Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızla güçlü koordinasyon içerisinde, teknolojinin ve bilimin bütün imkânlarını kullanarak gerçeği ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Ucu nereye giderse gitsin, suçlular er ya da geç adalet önünde hesap verecektir.

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