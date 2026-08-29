Eşi şüpheli şekilde ölen Ünlü spiker Erhan Çelik sessizliğini bozdu! Her şeyi itiraf etti
Boşanma aşamasındaki doktor eşi Özlem Gültekin'in kliniğinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından hedef tahtasına oturtulan sunucu Erhan Çelik nihayet sessizliğini bozdu. Eşinin 12 yıllık anestezi maddesi bağımlılığı olduğunu, 2 yıl boyunca onu tedavi ettirmek için büyük mücadele verdiğini belirten Çelik; olay gecesi polisten önce delillerin karartıldığını ve şantajcı çalışanı bizzat kendisinin yakalattığını açıkladı. Hakkındaki tüm iddiaları sert bir dille yalanlayan ünlü sunucu, oğlunun geleceği ve merhumenin hatırası için bugüne kadar büyük bir sabır gösterdiğini vurguladı.