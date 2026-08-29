Aileler bu gizemin çözülmesini bekliyor! Binanın temelinden su çıkıyor

3+1 evinin bir odasını tamamen kullanıma kapatan Suzan Koçyiğit, daha önce 10 yaşındaki astım hastası kızı Afra’nın bu odada kaldığını söyleyerek, rutubet ve küf nedeniyle kızını artık burada yatıramadığını dile getirdi. Yaklaşık bir yıldır devam eden sorunun evde yaşamı zorlaştırdığını ifade eden Koçyiğit, belediyeye yaptıkları başvurulara rağmen kalıcı bir çözüm bulunamadığını öne sürdü. Evde oluşan hasar ve çocuklarının can güvenliği nedeniyle endişe duyduğunu bildiren Koçyiğit, "Bir senedir biz bu haldeyiz. Ben belediyeye gittim, durumu söyledim. Geldiler, baktılar. ‘Bu şebeke suyu değil’ dediler, hiçbir şey yapmadılar. Yaz başı geldi, hâlâ yine diyorlar ki ‘Bu şebeke suyu değil, kaynak suyu.’ Kaynak suyu değil kardeşim, şebeke suyu. Benim evim bu vaziyette, duvarlarımda çatlaklar, kabarmalar var. Geçen gün sular patladı, Bayburt’ta sular kesildi. Suları komple kestikleri gibi evden çıkan su da kesildi. Ondan sonra inandılar bu suyun şebeke suyu olduğuna" dedi. Koçyiğit, evdeki rutubet nedeniyle çocuklarını tedirginlik içinde büyüttüğünü belirterek, "Benim çocuğum astım hastası. Ben çocuğumu burada yatıramıyorum. Kim bu pisliğin içinde çocuklarını yatırır? Gece 03.00’e, 04.00’e kadar eşimle beraber ayaktayız, korkudan uyumuyoruz. Benim 3 tane çocuğum var. Bir ihmalin yüzünden çocuklarımı kaybedemem. Bina başımıza çökecek de siz ondan sonra mı başımıza geleceksiniz?" diye konuştu. Suzan Koçyiğit’in kayınvalidesi Nevra Koçyiğit ise kendi evinde de çatlaklar oluştuğunu, ancak en ciddi sorunun oğlu Bayram Koçyiğit’in evinde yaşandığını söyledi. Yaklaşık bir yıldır oğlunun evinden su çıktığını belirten Koçyiğit, belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalara rağmen sorunun devam ettiğini ifade etti. Yolun kazılmasıyla yağmur ve çamur sularının da evlerin temellerine indiğini öne süren Koçyiğit, "Burası benim büyük oğlumun evi, bir senedir suyun içinde. Evden çıkan su, şebeke suyu. Belediyeden gelip gidiyorlar, hiçbir şey bulamıyorlar. Bayburt’ta iki defa sular kesildi, evden çıkan su da kesilmiş oldu. Suyu tamir edecekler diye yolu yıktılar, yağmur suları, çamur suları o yıkılan yerden içeri doldu. Temellerimize hep su indi" ifadelerini kullandı. Evlerin durumundan dolayı çocukları ve torunlarının korku içinde yaşadığını dile getiren Koçyiğit, "Şimdi 2-3 gündür güya çalışıyorlar, yapıyorlar. Ne yapıyorlar ki yine aynı, yine aynı. Yine su çıkıyor. Çocuklarım, torunlarım korku içinde yatıp kalkıyor. Kendi oturduğum evde de çatlaklar var ama en kötü ev oğlumun evi, en çok tehlike arz eden yer burası" şeklinde konuştu.