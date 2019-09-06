Bakan Gül'den 'süresiz nafaka' açıklaması! Süresiz nafaka tartışmalarıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül “Nafaka konusunda temel kadının mağdur olmamasıdır. Bizim görüşümüz kadını mağdur etmeden bir süre verilmesi” dedi.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kadına şiddetle ilgili ''Bu tür olaylara sıfır toleransla yaklaşıyoruz'' dedi. Süresiz nafaka tartışmaları Süresiz nafaka tartışmalarıyla ilgili de konuşan Gül, bu konuda ''Nafaka konusunda temel kadının mağdur olmamasıdır. Bizim görüşümüz kadını mağdur etmeden bir süre verilmesi'' ifadelerini kullandı.

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