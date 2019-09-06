Bakan Gül'den 'süresiz nafaka' açıklaması!
Süresiz nafaka tartışmalarıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül “Nafaka konusunda temel kadının mağdur olmamasıdır. Bizim görüşümüz kadını mağdur etmeden bir süre verilmesi” dedi.06 Eylül 2019 Cuma 12:26
Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kadına şiddetle ilgili ''Bu tür olaylara sıfır toleransla yaklaşıyoruz'' dedi.
Süresiz nafaka tartışmaları
Süresiz nafaka tartışmalarıyla ilgili de konuşan Gül, bu konuda ''Nafaka konusunda temel kadının mağdur olmamasıdır. Bizim görüşümüz kadını mağdur etmeden bir süre verilmesi'' ifadelerini kullandı.
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