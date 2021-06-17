Bakan Gül'den flaş çağrı: Elinde belge olan getirsin!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de Dijital Mecralar Komisyonu'na katıldı. Bakan Gül, burada bakanlığın yaptığı çalışmalara dair bir sunum yaptı.

"Yargı mensuplarının görevi, ciddi iddiaların üstüne gidip takip etmektir. Kim hangi belgeyi verecekse adliyelerin kapısı açıktır" diyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çağrıda bulundu.

Dijital dönüşüm ve mecraların gün geçtikçe öneminin arttığını belirten Gül, "Bu mecraya bizim mutlaka dikkat kesilmemiz doğru ve yerinde bir yaklaşımdır. Sokakta bir kişiye hakaret edemezsiniz, aynı şekilde dijital mecralarda da iftira ve hakaret edemezsiniz" dedi.