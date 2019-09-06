Bakan Gül: Bu çığlık asla kesilemeyecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Gül'ün açıklamalarından satırbaşları;

Diyarbakır'daki annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çığlık asla kesilemeyecektir. Onların dağa değil okula gitmesi için ne türlü desteği yapacağız.

Yargı reformu

AK Parti'nin, Adalet Bakanlığının reform belgesi değildir. Türk milletinin, 82 milyonun yargı reform belgesidir.

Eleştirileri hem parlamento dikkate alacak hem uygulamalar gerektiren konularda bizler de reform belgemizin takibini yapacağız.

Yeni bir insan hakları eylem planı çalışması başlattık. İnsan hakları konusunda ayrıca bir çalışma Bakanlık öncülüğünde yapacağız.

Tutuklamayı infaz gibi gören uygulamalar asla kabul edebileceğimiz bir durum değil. Çünkü tutuklama istisnai bir tedbirdir, aslolan özgürlüktür.

Kamunun kamuyla ya da kamunun vatandaşla anlaşmazlığını sulh yoluyla çözeceğiz.

Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun da bu dönemde hayata geçmesini arzu ediyoruz.