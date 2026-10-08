Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan tarihi rest: İspatlayın, görevimden istifa edeceğim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Fon meselesiyle ilgili şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar tamamen yalandır. Bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılacaktır. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şahsını ve ailesini hedef alan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İddiaları üretenleri, yayanları ve bunlara alet olanları en güçlü şekilde kınadığını vurgulayan Göktaş, "Şahsımın ve aile üyelerimin söz konusu olaylarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda tek bir kuruş dahi işlemi yoktur, kayıtlı hesabı yoktur." ifadelerini kullandı.

İddiaya konu işleme ilişkin bilgi veren Göktaş, "Bahsettikleri işlemin sahibi olan şahsın T.C.'si **92 ile biterken babamınki 18 ile bitmektedir. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

İftirayı ortaya atanlardan derhal ve gecikmeksizin iddialarını ispatlamalarını beklediğini kaydeden Göktaş, şöyle devam etti:

"En ufak bir ispatta görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ediyorum. Eğer ispatlayamazlarsa onlardan da işgal ettikleri görevlerden istifalarını bekliyorum. Hiç kimsenin adımızı yalanlarla kirletmesine, ailemi karalama kampanyalarının hedefi haline getirmesine izin vermeyeceğim. Bu iftiraları ortaya atan ve yayanlar hakkında şahsım ve aile üyelerim adına gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır. Her bir sorumlunun hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım."

İddia sahiplerine meydan okuduğunu belirten Bakan Göktaş, "İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhal bırakacağım. Peki, bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız? Ben bu sözümün arkasındayım. Bu iftirayı atanlardan aynı duruşu bekliyorum." ifadelerine yer verdi.