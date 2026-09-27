Bakan Göktaş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul kapsamında Bahçelievler’de sahaya indi

AK Parti’nin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programının İstanbul ayağı kapsamında kentin farklı ilçelerinde saha çalışmaları gerçekleştirildi. İstanbul genelindeki buluşmalara AK Parti Genel Başkan Vekili, bakanlar, genel başkan yardımcıları, bakan yardımcıları, milletvekilleri ile MYK ve MKYK üyeleri katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Bahçelievler’de gerçekleştirilen programın konuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Bakan Göktaş’a gün boyunca Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Emrah Parlak eşlik etti.

Programa ayrıca İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Merkez Disiplin Kurulu Sekreteri Sena İspirli ve MKYK Yedek Üyesi Murat Çiçek de katılarak Bahçelievler’deki saha çalışmalarında vatandaşlarla buluştu.

Program İlçe Başkanlığı’nda başladı

Bakan Göktaş’ın Bahçelievler programı, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı’ndaki buluşmayla başladı. Buradaki programın ardından Bakan Göktaş ve beraberindeki heyet, Bahçelievler Belediyesi Kuleli Sosyal Tesisleri’ni ziyaret etti.

Kuleli Parkı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Göktaş ve Başkan Bahadır, vatandaşlarla sohbet ederek talep, beklenti ve önerilerini dinledi.

Bakan Göktaş ve Başkan Bahadır esnafla buluştu

Programın devamında Bakan Göktaş, Başkan Bahadır ve beraberindeki heyet, Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Cadde üzerindeki iş yerlerini ziyaret eden Bakan Göktaş ve Başkan Bahadır, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Heyet, ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet ederek görüşlerini aldı.

Şehit ailelerine ziyaret

Bahçelievler’deki program kapsamında şehit aileleri de ziyaret edildi. Bakan Göktaş ve Başkan Bahadır, şehit aileleriyle bir araya gelerek sohbet etti, ailelerin talep ve beklentilerini dinledi.

Evlilik kredisinden faydalanan genç çiftlerle buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bahçelievler programında evlilik kredisinden faydalanan genç çiftleri de evlerinde ziyaret etti.

Başkan Bahadır’ın da eşlik ettiği ziyarette Bakan Göktaş, genç çiftlerle sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi. Genç çiftlerin evlerine gerçekleştirilen ziyaret, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aile ve gençlere yönelik çalışmalarının sahadaki yansımalarının da doğrudan değerlendirilmesine imkân sağladı.

Muhtarlarla Yayla Yaşam Merkezi’nde bir araya geldi

Saha programının devamında Bakan Göktaş ve Başkan Bahadır, Bahçelievler Yayla Yaşam Merkezi’nde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Buluşmada mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşlardan gelen talepler ve yerel konular ele alındı. Muhtarların sahadaki gözlem, görüş ve önerileri dinlendi.

Vatandaşın talep ve önerileri Genel Merkez’e aktarılacak

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmalarında vatandaşların talep, beklenti ve önerilerinin doğrudan dinlenerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmak üzere AK Parti Genel Merkezi’ne raporlanması hedefleniyor.

Saha çalışmalarında ekonomi, adalet, dış politika ve güncel meseleler başta olmak üzere farklı konularda vatandaşlardan geri bildirim alınırken; esnaf ziyaretleri, ev buluşmaları, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar ve çeşitli istişare programları gerçekleştiriliyor.

AK Parti heyetleri, Türkiye Yüzyılı hedeflerini sahada anlatırken toplumun farklı kesimleriyle doğrudan temas kurarak vatandaşlardan gelen görüş ve önerileri de teşkilat çalışmalarına aktarıyor.

Bahçelievler’de gün boyunca devam eden programda Bakan Göktaş, Başkan Hakan Bahadır ve beraberindeki heyet; esnaftan vatandaşlara, şehit ailelerinden genç çiftlere ve mahalle muhtarlarına kadar toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek talep ve önerileri yerinde dinledi.