Irak'tan Türkiye üzerinden dünyaya yeni enerji koridoru

Irak’tan Türkiye’nin bölgesel enerji merkezi konumunu güçlendirebilecek dikkat çekici bir açıklama geldi.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, New York’ta düzenlenen 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitabında ülkesinin yeni dönem enerji ve ekonomi politikasını anlattı.

Zeydi, Irak’ın petrol ihracatında tek bir güzergâha bağımlı kalmak istemediğini ortaya koyarak, alternatif enerji koridorları üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Türkiye üzerinden dünya pazarlarına

Irak Başbakanı, enerji hatları ve bağlantı koridorlarının geliştirilmesinin ülkesinin enerji güvenliğini güçlendireceğini ve petrol ihracatında alternatif güzergâhlar oluşturacağını belirtti.

Bağdat yönetiminin bu kapsamda Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına ulaşacak enerji hatları ve koridorları geliştirmek için çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Yeni güzergâhlarla Irak petrolünün dünya piyasalarına farklı noktalardan ulaştırılması ve deniz taşımacılığında yaşanabilecek krizlere karşı alternatif oluşturulması hedefleniyor.

Hürmüz'e alternatif arayışı

Bağdat’ın yeni hamlesinin arkasında Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgedeki deniz yollarında yaşanan güvenlik sorunları bulunuyor.

Zeydi, deniz taşımacılığı ve seyrüsefer özgürlüğündeki aksaklıkların küresel enerji fiyatlarını artırmasından endişe duyduklarını belirtti.

Irak bu nedenle petrol ihracat noktalarını çeşitlendirerek enerji arzını yalnızca Körfez güzergâhına bağımlı olmaktan çıkarmayı amaçlıyor.

Bu plan içerisinde Türkiye güzergâhı kritik bir konumda bulunuyor.

Türkiye'den Avrupa'ya uzanacak

Irak’ın planı yalnızca petrol boru hatlarıyla sınırlı değil.

Bağdat yönetiminin üzerinde çalıştığı Kalkınma Yolu Projesi, Basra Körfezi kıyısındaki Büyük Faw Limanı’ndan başlayarak Irak üzerinden Türkiye’ye ve buradan Avrupa’ya ulaşacak büyük bir ulaşım ve ticaret koridoru olarak planlanıyor.

Projenin kara ve demir yolu taşımacılığının yanı sıra yatırım, sanayi ve enerji bağlantılarının geliştirilmesine de hizmet etmesi öngörülüyor.

Zeydi, Kalkınma Yolu’nun bütün komşu ve dost ülkelerin katılımına açık olmasını istediklerini belirterek, ortak ekonomik çıkarların bölgesel refah ve istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.

Irak'ın hedefi küresel enerji merkezi olmak

Irak yönetimi yeni enerji koridorlarıyla ülkeyi yalnızca petrol ihraç eden bir devlet olmaktan çıkararak bölgesel ve küresel enerji ağlarının merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

Zeydi, BM kürsüsünden uluslararası yatırımcılara da çağrıda bulunarak Irak’ın kaynakları, pazarı ve stratejik konumuyla yeni bir ekonomik yapılanma için önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Bağdat’ın Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden geliştirmeyi planladığı yeni hatların hayata geçirilmesi halinde Irak petrolünün Akdeniz ve Avrupa pazarlarına ulaşmasında yeni güzergâhlar ortaya çıkabilecek.

Askeri dönemden ekonomik ortaklığa

Zeydi ayrıca ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Irak’taki misyonunun sona ermesinin ardından stratejik ortaklarla ilişkilerde yeni bir döneme girileceğini söyledi.

Irak’ın bundan sonraki süreçte askeri işbirliğinin yerine ekonomi, kalkınma, yatırım ve bölgesel bağlantıları öne çıkaran bir model hedeflediğini kaydetti.

Bağdat’ın açıkladığı yeni enerji vizyonunda Türkiye ise Irak’ı Avrupa ve dünya pazarlarına bağlayan ana güzergâhlardan biri olarak öne çıkıyor.