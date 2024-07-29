  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yaşlı Koç yaşına rağmen sabaha kadar tepindi! Dansçı kızlarla da dans etti

Süper Lig’de yeni sezonun şampiyonunu şimdiden belirlediler! Yapay zekadan olay oluşturan tahmin: İşte 2024/25 sezonu puan durumu sıralaması

Erdoğan'dan Abbas açıklaması: Davet ettik, olumlu yanıt vermedi! Bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz

KAAN savaş uçağı için ilk teslimat zamanı ne zaman? TUSAŞ Genel Müdürü Demircioğlu merak edilen soruları cevapladı

BAE ile Türkiye arasındaki dev hedef: 40 milyar dolar! BAE Ankara Büyükelçi vekili orayı işaret etti!

Ferdi için gelen acayip teklif ortaya çıktı! Acun Ilıcalı ‘Bizi heyecanlandırmıyor’ demişti

Katil İsrail'den şaşırtmayan tavır! Soykırımı tanımadı

Cemal Enginyurt yeni partisini buldu! İşte geçeceği parti

Meclis’in iki yüzlü vekilleri! Bu tepkiyi masumları katleden hevallerinize gösterin

Hizbullah, İsrail ordusunun hedeflerini vurdu
Gündem Bakan Fidan'dan İsrail'e tepki: Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur
Gündem

Bakan Fidan'dan İsrail'e tepki: Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur

Yeniakit Publisher
2024-07-29 02:43:00 -
Bakan Fidan'dan İsrail'e tepki: Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e tepki olarak, "Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrailli bazı yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef olan söylemlerine ilişkin tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler." ifadesini kullanan Fidan, tarihin bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlandığını hatırlattı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren paylaşım yapmıştı.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23