Bakan Fidan’dan barış diplomasisi! Pakistan ve Afganistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan, Afganistan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ile önemli telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kritik görüşmeler yaptı. Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad İshak Dar, Afganistan Geçici Hükümet Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son gelişmeler ele alındı.