  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
THY'den israfı bitiren iyilik hareketi: Hem çevreci hem insani bir adım Türkiye yeni güne çok büyük bir operasyonla uyandı! 18 şirkete el konuldu FETÖ'nün Epstein'ine yargı tokadı! Mide bulandıran rezalete af yok... Saraçhane’nin sosyal medya tetikçileri CHP’yi ele geçirdi: Önce trol duyurdu, sonra genel merkez! İmamoğlu’nun keyifli videosu Soykırımcı kansızlar: Filistinli yavruyu kan kaybından şehit ettiler Araç kullanabilen ayılara kötü haber: O kanunlar yürürlüğe girdi Türkiye resmen harekete geçti: Halep için tarihi imzalar atıldı Pakistan, Afganistan İslam devleti'ne "açık savaş" ilan etti! CHP'de kılıçlar çekildi! Parti içi onlarca isim kapı önüne konuldu! Okullar tatil! 4 ilde eğitime kar engeli
Gündem Bakan Fidan’dan barış diplomasisi! Pakistan ve Afganistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
Gündem

Bakan Fidan’dan barış diplomasisi! Pakistan ve Afganistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Fidan’dan barış diplomasisi! Pakistan ve Afganistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan, Afganistan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ile önemli telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kritik görüşmeler yaptı. Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad İshak Dar, Afganistan Geçici Hükümet Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan'dan önemli temas
Bakan Fidan'dan önemli temas

Gündem

Bakan Fidan'dan önemli temas

Hakan Fidan’ın Sükûtu, Türkiye’nin Nükleer Güç Olma Hedefinin İkrarıdır
Hakan Fidan’ın Sükûtu, Türkiye’nin Nükleer Güç Olma Hedefinin İkrarıdır

Aktüel

Hakan Fidan’ın Sükûtu, Türkiye’nin Nükleer Güç Olma Hedefinin İkrarıdır

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23