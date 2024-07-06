Bakan Fidan’dan Azerbaycan’da önemli temaslar! Sosyal medya hesabında Türkiye'ye duyurdu! Türkiye açıklaması!
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan’da gerçekleşen TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında temaslarda bulundu. Çalışmaları devam ediyor Türkiye odaklı çalışıyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, Fidan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile bir araya geldiği bildirildi.
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