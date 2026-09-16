Ezber bozan uygulama: Günde 15 dakika kitap okuyana para ödülü!
Singapur’da hayata geçirilen yeni uygulamayla kitap okumak ödüllendirilecek. Her gün en az 15 dakika okuma yapan vatandaşlar, biriktirdikleri puanlarla para ödülü elde edebilecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Singapur’da hayata geçirilen yeni uygulamayla kitap okumak ödüllendirilecek. Her gün en az 15 dakika okuma yapan vatandaşlar, biriktirdikleri puanlarla para ödülü elde edebilecek.
Sosyal medyada saatlerce ekran kaydırmanın önüne geçmek isteyen Singapur, vatandaşlarını kitap okumaya teşvik etmek için sıra dışı bir yöntem uygulamaya başladı. Bu ay başlatılan program kapsamında günde en az 15 dakika kitap okuyan Singapurlular sanal puan kazanacak. Toplanan puanlar daha sonra para ödülüne dönüştürülebilecek. Hükümet, uygulamayla insanların konsantrasyonunu, eleştirel düşünme becerilerini ve hayal gücünü geliştirmeyi hedefliyor.
15 DAKİKA OKUYANA 20 PUAN: Sistem oldukça basit işliyor. Programa katılanların günlük okuma faaliyetlerini hükümete ait internet sitesi üzerinden kaydetmeleri gerekiyor. En az 15 dakika süren her okuma seansı karşılığında 20 sanal puan veriliyor. Bin puana ulaşan katılımcılar ise 1 Singapur doları kazanıyor. Bunun için 50 günlük okuma seansının tamamlanması gerekiyor. Sistemde her gün yalnızca bir okuma seansı puan kazandırıyor.
“SADECE 15 DAKİKAYLA BAŞLAYIN” Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu Başkanı Melissa Tam, kalıcı okuma alışkanlıklarının küçük ancak düzenli adımlarla oluşturulabileceğini söyledi. Günümüzde insanların olağanüstü miktarda içerik, bilgi ve uyarana maruz kaldığını belirten Tam, insanların herhangi bir anda yüzlerce başlık arasında gezinebildiğini, video izleyebildiğini veya hemen hemen her konuda kısa bir özet bulabildiğini ifade etti. Tam, “Alışkanlıkların küçük ve istikrarlı eylemlerle oluştuğunu biliyoruz. Bu nedenle basit bir hedefle başlıyoruz: Günde sadece 15 dakika okuyun.” Dedi. Yetkililere göre bu 15 dakika otobüste, öğle arasında veya uyumadan önce değerlendirilebilir.
HEDEF DOOMSCROLLING'İ AZALTMAK: Programın arkasındaki önemli nedenlerden biri, özellikle sosyal medyada görülen “doomscrolling” alışkanlığı. Doomscrolling, kişinin çoğunlukla olumsuz veya kaygı verici içerikleri uzun süre boyunca kontrolsüz biçimde kaydırarak tüketmesi anlamına geliyor. Singapur hükümeti özellikle gençlerin sosyal medya kullanımından görebileceği zararı azaltmak için farklı önlemler üzerinde de çalışıyor. Bunlar arasında sosyal medya platformları için günlük kullanım süresi sınırı getirilmesi de bulunuyor.
DAHA ÖNCE YÜRÜYENE DE ÖDÜL VERİLDİ: Singapur'un vatandaşların davranışlarını değiştirmek için maddi teşviklerden yararlanması yeni değil. Hükümet daha önce sağlıklı yaşamı destekleyen programlar kapsamında yürüyüş yapan vatandaşlara süpermarketlerde kullanılabilecek kuponlar vermişti. Günlük adım hedeflerine ulaşan kişilere çeşitli ödüller de dağıtılmıştı. Yeni uygulamada ise aynı yöntem bu kez okuma alışkanlığı oluşturmak ve ekran başında geçirilen süreyi azaltmak için kullanılıyor.
ÖĞRENCİLER ZATEN DÜNYANIN ZİRVESİNDE: Hükümetin okuma alışkanlıklarına ilişkin endişelerine rağmen Singapurlu öğrenciler uluslararası sıralamalarda oldukça güçlü bir performans sergiliyor. Singapur'daki 15 yaşındaki öğrenciler, 2025 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) okuma sıralamasında dünyada ilk sırada yer aldı. Singapur bu alanda Çin ve Tayvan'ı geride bıraktı. Hükümet şimdi günde yalnızca 15 dakikalık okuma hedefiyle bu alışkanlığı öğrencilerin ötesine taşıyarak toplum genelinde daha kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23