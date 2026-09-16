Ezber bozan uygulama: Günde 15 dakika kitap okuyana para ödülü!

“SADECE 15 DAKİKAYLA BAŞLAYIN” Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu Başkanı Melissa Tam, kalıcı okuma alışkanlıklarının küçük ancak düzenli adımlarla oluşturulabileceğini söyledi. Günümüzde insanların olağanüstü miktarda içerik, bilgi ve uyarana maruz kaldığını belirten Tam, insanların herhangi bir anda yüzlerce başlık arasında gezinebildiğini, video izleyebildiğini veya hemen hemen her konuda kısa bir özet bulabildiğini ifade etti. Tam, “Alışkanlıkların küçük ve istikrarlı eylemlerle oluştuğunu biliyoruz. Bu nedenle basit bir hedefle başlıyoruz: Günde sadece 15 dakika okuyun.” Dedi. Yetkililere göre bu 15 dakika otobüste, öğle arasında veya uyumadan önce değerlendirilebilir.