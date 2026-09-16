Böylesi ancak fıkralarda olurdu: Belçikalı vekil geceyi helada geçirdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Belçikalı milletvekili Frederic Erens, parlamentonun ek hizmet binasındaki tuvalette kilitli kalınca geceyi burada geçirmek zorunda kaldı.
Flaman kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre, aşırı sağcı Vlaams Belang partisinden milletvekili Erens, dün Flaman Parlamentosunun ek hizmet binasında yerel saatle 17.00 sularında işlerini bitirdikten sonra tuvalete gittiğini ancak kapı kilidinin sıkışması nedeniyle çıkamadığını kaydetti.
Meslektaşlarının çoktan binadan ayrıldığını aktaran Erens, telefonunu da yanına almadığı için yardım isteyemediğini belirtti.
Yerel saatle sabah 06.00 sularında temizlik görevlisinin kapıyı açmasıyla tuvaletten çıkabilen Erens, oksijen yetersizliği nedeniyle hastaneye kontrole gittiğini, durumunun iyi olduğunu ifade etti.