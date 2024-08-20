Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile kritik konuları görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Caspar Veldkamp ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Gazze'deki durum ve Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp telefonda görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze’deki durum ve Ukrayna’daki gelişmeler ele alındı.
Kaynak: DHA
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