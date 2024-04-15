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Yerel Bakan Fidan Guterres ile görüştü
Yerel

Bakan Fidan Guterres ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-04-15 16:58:00 -
Bakan Fidan Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesinde bölgede son günlerde yaşanan gelişmeler ve Gazze’deki durum ele alındı. Ayrıca, Kıbrıs konusu ve Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği değerlendirildi.

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