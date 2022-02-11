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Gündem Bakan Fahrettin Koca'dan saldırıya sert tepki: Cezasız kalmayacak
Gündem

Bakan Fahrettin Koca'dan saldırıya sert tepki: Cezasız kalmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık çalışanına yapılan saldırıya sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 19:23:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan saldırıya sert tepki: Cezasız kalmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık çalışanına yapılan saldırıya ilişkin "Fail savcılığa sevk edildi, olayla ilgili avukat görevlendirildi. Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak" ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir Kovid-19 hastasının bir sağlık çalışanına saldırmasına tepki gösteren Bakan Koca şunları kaydetti:

"Dün gece İstanbul'da bir şiddet olayı daha yaşadık. Bir Kovid hastası, enjeksiyon sırasında canını acıttığını söylediği arkadaşımızı yumrukla darbederek burnunda kırığa yol açtı. Fail savcılığa sevk edildi, olayla ilgili avukat görevlendirildi. Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak."

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