Bakan Fahrettin Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgelerinde salgın hastalık yaşandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Ne Kahramanmaraş’ta ne bir başka deprem ilinde böyle bir salgın hastalık var. Tahliye edilmesi gereken hiçbir ilimiz yok. Halk sağlığı için tüm tedbirler devrede. Hijyen şartlarına uymalı ve acımasız yalanı dikkate almamalıyız."