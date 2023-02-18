Bakan Fahrettin Koca'dan o iddialara yalanlama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgelerinde salgın hastalık olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Bakan Koca, "Ne Kahramanmaraş’ta ne bir başka deprem ilinde böyle bir salgın hastalık var. Acımasız yalanı dikkate almamalıyız" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgelerinde salgın hastalık yaşandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
"Ne Kahramanmaraş’ta ne bir başka deprem ilinde böyle bir salgın hastalık var. Tahliye edilmesi gereken hiçbir ilimiz yok. Halk sağlığı için tüm tedbirler devrede. Hijyen şartlarına uymalı ve acımasız yalanı dikkate almamalıyız."