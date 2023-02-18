  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Deprem sonrası tedirgin eden gelişme! O ilimizde deniz 50 metre çekildi, eski haline dönmemeye başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz: Fay haritalarına göre yapmak gerekiyor

Başkan Erdoğan EYT'de son sözü söyledi

Eski bakan Faruk Çelik deprem sonrası sessizliğini bozdu: Telaş etmeyin, onu yapacak zaman da olacak

Kapatın artık bu pislik yuvasını! Ekşi Sözlük'ün kaos planı deşifre oldu

Deprem sonrası 12 bin yıllık Göbeklitepe'de şaşkına çeviren gelişme! Kimse anlam veremedi

Elon Musk'tan yine ilginç yorum! Şok eden açıklama... Son detay!

Emekli korgeneral 'İran'ın o silahı Türkiye'ye karşı aldığını' söylemişti! Uydu görüntüleri ortaya çıktı

Elon Musk kesenin ağzını açtı! Her an Türkiye'nin kapısını çalabilir

Depremin ardından Gaziantep'te korkutan görüntü
Aktüel Bakan Fahrettin Koca'dan o iddialara yalanlama
Aktüel

Bakan Fahrettin Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgelerinde salgın hastalık olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Bakan Koca, "Ne Kahramanmaraş’ta ne bir başka deprem ilinde böyle bir salgın hastalık var. Acımasız yalanı dikkate almamalıyız" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 23:43:00 - 2023-02-18 23:44:41
Bakan Fahrettin Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgelerinde salgın hastalık yaşandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Ne Kahramanmaraş’ta ne bir başka deprem ilinde böyle bir salgın hastalık var. Tahliye edilmesi gereken hiçbir ilimiz yok. Halk sağlığı için tüm tedbirler devrede. Hijyen şartlarına uymalı ve acımasız yalanı dikkate almamalıyız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23