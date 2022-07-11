Bakan Fahrettin Koca'dan maaş müjdesi

Gazeteci Fatih Altaylı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı dikkat çeken sohbetin detaylarını Habertürk'teki köşesinde paylaştı.

Sağlık çalışanlarına şiddet vakaları ile ilgili konuşan Koca, "X-ray cihazları ile ilgili 4 ay önce talimat verdim. Tüm hastanelerde mutlaka tüm girişlere koyulması için. Ancak devlette süreçler var. İhaleye çıkılacak. Sayı çok olduğu için bir anda bulunması, alınması mümkün değil. En kısa zamanda koyulacak ama bugün söyleyelim, yarın tamamlansın olamıyor ne yazık ki!" ifadelerini kullandı.

Doktor maaşlarıyla ilgili de konuşan Bakan Koca, bu konuyla ilgili de önemli artışların olacağının müjdesini verdi.

Bakan Koca, normal doğuma yönelik teşvikte bulunulacağını da dile getirip "Mesela sezaryen dışı doğumu teşvik edeceğiz. Robson skorlaması diye bir kriter var. Buna bağlı olarak normal doğum sayısını arttırmak istiyoruz. Bunu da doktorlara ek gelir olarak yansıtacağız." ifadelerini kullandı.

İşte Fatih Altaylı'nın yazısından ilgili kısımlar;

"X-Ray cihazları için 4 ay önce talimat verdim"

Bakan Koca, hekimlere yönelik şiddet vakalarının genellikle plansız, anlık öfke ile gelişen olaylar olduğunu, bu yüzden de gerek hastane girişlerinde alınacak önlemlerin, gerekse hastanelerdeki güvenlik elemanlarının anında müdahalesinin kolay olmadığını söyledi.

"Konya’da bizi çok üzen ve pırıl pırıl bir doktorumuzu kaybetmemize neden olan olay mesela. Bu olayı gerçekleştiren kişinin kendisi de bir hastane çalışanı. Hastane güvenlik elemanı" diyerek önlem almanın zorluğunu vurgulamaya çalıştı.

Ancak bu güvenlik önlemlerinin arttırılmayacağı anlamına gelmiyordu.

“X-ray cihazları ile ilgili 4 ay önce talimat verdim. Tüm hastanelerde mutlaka tüm girişlere koyulması için. Ancak devlette süreçler var. İhaleye çıkılacak. Sayı çok olduğu için bir anda bulunması, alınması mümkün değil. En kısa zamanda koyulacak ama bugün söyleyelim, yarın tamamlansın olamıyor ne yazık ki!”

Sağlık Bakanı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artmasını birkaç nedene bağlıyor.

Ek ödemeler bordro ile peşin

Peki ya doktor maaşları?

Sürekli yaratılan ama karşılanmayan bir beklenti vardı. Bakan Koca, burada da önemli artışlar olacağını söyledi.

"60 kişiyle yaptığımız bir toplantı vardı hatırlarsınız. Orada detayını vermeyeceğim bazı rakamlar ifade ettim. Açıkçası doktorlarımızı maddi şeylerle çok ilişkilendirmemek için bunları orta yerde konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Ama maaşlar konusunda emekliliği ek göstergeye bağladığımız için planımız şu yönde. Bir ay gecikme ile verilen ek ödemeleri bordroya ilave edeceğiz. Yani önceden alınacak. Ağustos 15 itibarı ile doktorlarımız bunu görecekler. Ek ödeme ise hastanenin gelirinden değil, merkezi bütçeden sağlanacak. Hastanenin kâr zarar durumu hekimin ek ödemesini etkilemeyecek. Merkezi hesap yapılacak.

Tüm sağlık çalışanlarının bir taban ödemesi olacak. Bu taban sabit olacak ve enflasyona bağlı olarak her yıl artacak. Erimesine müsaade etmeyeceğiz.

Buna ilave olarak her hastanenin bir performans değeri olacak.

Randevu süreleri, hasta memnuniyeti gibi kriterler hastanenin performans puanını etkileyecek. Sistemini iyi işleten hastane puan kazanacak. Ve bu puanlar tüm çalışanları etkileyecek."

Bakan Fahrettin Koca, hastanelerin ekonomik performansına bağlı hesaplamada doktorlara karşı bir adaletsizlik olduğunu ve bunun da böylelikle düzeltileceği inancında.

"Mesela sezaryen dışı doğumu teşvik edeceğiz. Robson skorlaması diye bir kriter var. Buna bağlı olarak normal doğum sayısını arttırmak istiyoruz. Bunu da doktorlara ek gelir olarak yansıtacağız."