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Gündem Bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken açıklama: Netice vermeye başladı
Gündem

Bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken açıklama: Netice vermeye başladı

Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye ilişkin "Bugün Allah'ın izniyle birlik ve beraberlikle yürüttüğümüz mücadele netice vermeye başladı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 17:49:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken açıklama: Netice vermeye başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında kentin mücadeleci ruhla ön adını "kahraman" yaptığını ifade etti.

Kahramanmaraş'ın aynı zamanda şairler ve yazarların adeta kaynağı olduğunu belirten Koca, şöyle konuştu:

"Kıymetli Maraşlılar, zorluklarla dolu yaklaşık iki yılı geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın irade ve liderliğinde çok fırtınalı günlerde bir olduk, tüm dengelerin değiştiği, yaşam koşullarının yeniden düzenlendiği, küresel bir kargaşa döneminden çıktık. Bugün Allah’ın izniyle birlik ve beraberlikle yürüttüğümüz mücadele netice vermeye başladı. Dün itibarıyla salgına karşı 100 milyon doz aşı yapmış bir ülkeyiz artık. Sayın Cumhurbaşkanım, Kahramanmaraş’ta 19 yılda hizmete alınan 119 sağlık tesisinin toplam yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar liradır. Aralarında 9 hastane, 6 hastane ek binası, 40 sağlık ocağı, 20 acil sağlık istasyonu bulunan bu yatırımlar, Maraşlı hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştur."

Koca, bölge halkına en yüksek imkanları sağlamak adına sağlık yatırımlarına hız kesmeden devam etmeye kararlı olduklarını vurguladı.

"Bugün Kahramanmaraş'ta 300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanemiz, 125 yataklı Pazarcık Devlet Hastanemiz başta olmak üzere 9 farklı sağlık tesisinin inşaatı devam ediyor." diyen Koca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devam eden projelerimizin bedeli yaklaşık 400 milyon liradır. Kıymetli hemşehrilerim, biz bir ve beraber oldukça yarın bugünden daha güzel, daha güvenli ve daha müreffeh olacak. Biz kucaklaştıkça çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğe güvenle bakacak. Biz ekmeğimizi bölüştükçe yemeğimiz çoğalacak, bereketi arşı aşacak. Birlikteliği en iyi Maraşlılar bilir. Gelin, bir olalım, diri olalım."

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