Bakan Fahrettin Koca’dan Aliyev’e ziyaret
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumunun açılışı için bulunduğu Azerbaycan’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ziyaret etti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumunun açılışı için bulunduğu Azerbaycan’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, Azerbaycan’da Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumunun açılışı sonrasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ziyareti sırasında çekilen fotoğrafları paylaştı. Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumunun açılışı akabinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev’i ziyaret ettim. Sağlık İş Forumundan duyduğu memnuniyet bizi mutlu etti. Görüşmede sağlıkta işbirliğimizi daha üst seviyelere taşıyacak proje ve yatırımları ele alma fırsatı buldum.”