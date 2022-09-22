  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Fahrettin Koca’dan Aliyev’e ziyaret
Gündem

Bakan Fahrettin Koca’dan Aliyev’e ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumunun açılışı için bulunduğu Azerbaycan’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 17:05:00 -
Bakan Fahrettin Koca’dan Aliyev’e ziyaret

YENİ AKİT  ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumunun açılışı için bulunduğu Azerbaycan’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, Azerbaycan’da Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumunun açılışı sonrasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ziyareti sırasında çekilen fotoğrafları paylaştı. Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumunun açılışı akabinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev’i ziyaret ettim. Sağlık İş Forumundan duyduğu memnuniyet bizi mutlu etti. Görüşmede sağlıkta işbirliğimizi daha üst seviyelere taşıyacak proje ve yatırımları ele alma fırsatı buldum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23