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Gündem Bakan Fahrettin Koca yaralanan gençlere ilişkin açıklama
Gündem

Bakan Fahrettin Koca yaralanan gençlere ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Gençlik Programı dönüşü yaşanan trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 16:19:00 -
Bakan Fahrettin Koca yaralanan gençlere ilişkin açıklama

YENİ AKİT  ANKARA

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Gençlik Programı dönüşü yaşanan trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Koca paylaşımında, “Cumhurbaşkanımızın katılımıyla dün Adana’da gerçekleşen GENÇLİK PROGRAMI DÖNÜŞÜ Niğde- Konya Ereğli yolunda elim bir TRAFİK KAZASI yaşandı. 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise hastanede hayatını kaybetti. 3’ü ağır olmak üzere tedavi altında 40 yaralımız var. 1 kişi taburcu edildi. Aramızdan ayrılan üç arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralıların tedavisi 5 hastanemizde devam ediyor. Çabamız bir an önce iyileşmeleri için. Büyük geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

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