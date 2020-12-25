Bakan Fahrettin Koca İstanbul'daki korona oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul il sağlık yöneticileri ve başhekimleri ile haftalık değerlendirme toplantısı yaptı. Bakan Koca, "Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi" dedi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul il sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık. Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde yüzde 50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca ayrıca yaptığı paylaşımda sahada bin 963 filyasyon ekibinin temaslı taramasına devam ettiğini belirterek, "Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız" dedi.