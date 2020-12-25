  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Fahrettin Koca İstanbul'daki korona oranlarını açıkladı
Gündem

Bakan Fahrettin Koca İstanbul'daki korona oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 18:40:00 - 2020-12-25 18:52:31
Bakan Fahrettin Koca İstanbul'daki korona oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul il sağlık yöneticileri ve başhekimleri ile haftalık değerlendirme toplantısı yaptı. Bakan Koca, "Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi" dedi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul il sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık. Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde yüzde 50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca ayrıca yaptığı paylaşımda sahada bin 963 filyasyon ekibinin temaslı taramasına devam ettiğini belirterek, "Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan Kadir Topbaş'la ilgili üzen açıklama
Gündem

Erdoğan'dan Kadir Topbaş'la ilgili üzen açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumuyla il..
Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani hastalığı neydi?
Biyografi

Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani hastalığı neydi?

Engin Nurşani kimdir? Bir süredir gırtlak kanseri tedavisi gören ünlü Türk halk müziği sanatçısı Engin Nurşani, hayatını kaybetti. Engin Nur..
Alman basınından bomba itiraf: Türkiye'ye karşı bu yarışı kazanamazlar
Gündem

Alman basınından bomba itiraf: Türkiye'ye karşı bu yarışı kazanamazlar

Alman basını, "Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı silahlanma yarışını kazanması pek olası değil" değerlendirmesinde bulundu.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay