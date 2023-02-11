Bakan Fahrettin Koca depremin son bilançosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Tüm deprem bölgesinde sağlık hizmetlerinin verildiğini, sağlık sisteminin çalıştığını vurgulayan Koca, depremden en çok etkilenen Hatay'da dün itibarıyla üçüncü basamak nitelikli sağlık hizmetlerinin de verilmeye başlandığını aktardı.

Hatay'da üniversite hastanesinin tüm sağlık hizmetlerini verdiğini, şu an 600 yatak kapasitesinden yalnızca 64 yatağının, 72 yoğun bakım yatağından da 28'inin dolu olduğunu belirten Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer illerimizde de sağlık hizmetleri eksiksiz olarak verilmektedir. Bölgeye görevlendirdiğimiz personel canla başla hizmet etmektedir. Deprem bölgesinde gönüllü olarak sağlık hizmetlerine katılmak isteyen sağlık personelimizin, hasta sayısının azaldığını da dikkate alarak, bulundukları yerde kalmalarını, gönüllü olduklarını il sağlık müdürlüklerimize bildirmelerini özellikle rica ediyorum.

Zira hasta sayısının azalmış olması sebebiyle acil müdahale ihtiyacı da azalmış durumdadır. Sahada yeterli sayıda personelimiz bulunmaktadır. Öncelikle gönüllülerin sahada görevlendirilmesi esas alınsa da hizmet ihtiyacına göre görevlendirme yapılmaktadır. Karmaşaya neden olmamak için gönüllülerin il sağlık müdürlüklerimiz dışında bir organizasyon aracılığıyla afet bölgesine ulaşmaması son derece önemlidir."

"Afet bölgesinde nitelikli işlemler de yapılabilir hale geldi"

Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgelerinde acil müdahale gerektiren hastaların sayısı azalırken nitelikli işlemlere ihtiyacın da arttığına işaret ederek, "Şu ana kadar bu tür hizmetleri verirken, yakın illere sevk yolu tercih edilmiştir. Artık afet bölgesinde nitelikli işlemler de yapılabilir hale geldi ve diğer illerimizden hekimler görevlendirilmeye başlandı." diye konuştu.

Koca, depremzedelerin bulunduğu yaşam alanlarında yeni birimler kurularak birinci basamak sağlık hizmetlerinin verilmeye başlandığını da söyledi.

"Ortaya çıkabilecek enfeksiyonlara karşı gerekli tedbirler alınıyor"

Afet bölgesinde mobil eczanelerin devreye girmeye başladığı ve köylere sağlık hizmetinin ulaştırılmaya devam ettiğinin altını çizen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halk Sağlığı Koordinasyon merkezlerimiz kuruldu. Deprem sonrası ortaya çıkabilecek enfeksiyonlara karşı gerekli tedbirler alınıyor. Bölgeye kuduz ve tetanos aşısı sevk edildi. Halk Sağlığı merkezlerimiz de hijyen malzemeleriyle ilgili desteği sağlamaktadır. Afet bölgesinde sağlık sisteminin çalıştığını bir kez daha ifade etmek isterim. Devlet ve millet buradadır. Sağlık ordumuz burada ve hizmet başındadır."

"21 bin 631 hastanın bölge dışı illere transferi sağlandı"

Bakan Koca, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğüne ve 6'ncı günde enkaz altından sağ çıkarılan kişilerin bulunduğuna işaret ederek, mücadele azmini, umudu artıran bu gelişmelerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Koca, son duruma ilişkin, şunları kaydetti:

"Deprem faciasında 22 bin 327 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti, 80 bin 278 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altından kurtarılan vatandaşlarımızın acil müdahalesinden sonra hava araçlarıyla 1174, kara ambulanslarıyla 20 bin 130, deniz araçlarıyla 327 olmak üzere toplam 21 bin 631 hastamızın tedavilerinin devam ettirebilmesi amacıyla bölge dışı illere transferi sağlandı."

Afet bölgelerinde depremzede yakını olan sağlık çalışanları idari izinli sayılacak

Bakan Koca, "Afet bölgesinde görev yapmakta olan sağlık çalışanlarımızdan depremzede yakınları bulunanların, idari izinli sayılabileceğine dair genelge hazırlandı ve bölgedeki il yöneticilerimiz talimatlandırıldı" açıklamasında bulundu.

Başta doktorlar olmak üzere, çok sayıda sağlık gönüllüsünün bölgeye gelmek için müracaat ettiğini belirterek, teşekkürlerini ileten Koca, bölge hastanelerinde acil müdahale gerektiren hasta sayısının azaldığını, ilk günlerdeki yoğunluğu yönetebilmek için yaralıların ilk müdahale sonrası bölge dışı hastanelere sevk edildiğini anlattı.

"Hastanelerimizde rutin sağlık hizmetine dönülecektir"

Bölgeden hasta sevkinin artık sadece özellikli hizmetler için yapıldığını vurgulayan Koca, "Bunun dışında hastanelerimizde rutin sağlık hizmetine dönülecektir. Bu yüzden acil sağlık personeline ihtiyacımız bulunmamaktadır. Personel değişimi ve özellikli hizmetlerin bölge hastanelerine verilebilmesine yönelik gerekecek personel ihtiyacı için gönüllü olan meslektaşlarımız il sağlık müdürlüklerine bildirimde bulunabilirler." dedi.

Bakan Koca, "Bütün iyi niyetiyle Bakanlığımız organizasyonundan bağımsız, kendi imkanlarıyla kontrolsüz bir şekilde bölgeye intikal ederek hizmet vermek isteyen meslektaşlarımızın çabalarının zayi olması ihtimal dahilindedir. İyi niyetle çıktıkları yolda lojistik sorunlara sebep olabileceklerini unutmamalılar." ifadesini kullandı.

Afet bölgesindeki illerde 1430 hamileye ulaşıldı, 2 bin 840 bebek dünyaya geldi

İlerleyen günlerde ağırlıklı işlerinin halk sağlığını korumak ve birinci basamak sağlık hizmetlerini gerektiği düzeyde verebilmek olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Gebelerimizin takibi, yenidoğan taramaları, bağışıklama programlarının eksiksiz yürütülmesi, güvenli içme suyu, beslenme, barınma ve atık kontrolü öncelikli faaliyet alanlarımızdır. Devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte sağlık camiası olarak büyük bir mücadeleyle geçirdiğimiz son 5 günde, afet bölgesinde gebeliğinin son aylarında olan 1430 gebemize ulaşıldı ve takibe alındı. Bu illerimizde 2 bin 840 bebeğimiz dünyaya gelmiştir.

Depremden etkilenen, şebeke suyu ve tankerle su verilen illerimizde 794 farklı noktadan klor ölçümleri yapılmış ve yüzde 80 oranında uygun çıkmıştır. Uygun bulunmayan suların tekrar klorlama işlemleri yapılmaktadır."

"80 bin 516 tetanos aşısı, 3 bin doz tetanos serumu bölge illerine sevk edildi"

Bakan Koca, "Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren 80 bin 516 tetanos aşısı, 3 bin doz tetanos serumu, ivedilikle bölge illerimize sevk edilmiştir." bilgisini verdi.

Afet bölgesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen psikososyal destek çalışmalarında çocuk psikiyatristi, psikologların içinde olduğu 549 sağlık personelinin görevlendirildiğini aktaran Koca, refakatçisi bulunmayan ve hastanelerde tedavi altına alınan çocuklara yönelik psikososyal destek hizmetine de başlandığını söyledi.

Sahada 14 bin 604 arama kurtarma personeli görev yapıyor

Bakan Koca, Hatay'da şu ana kadar 2 bin 749 binanın yıkıldığının saptandığını, 7 bin 37 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 bin 851 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Sahada 3 bin 40'ı yabancı ülkelerden gelenler olmak üzere, toplam 14 bin 604 arama kurtarma personelinin görev yaptığını söyleyen Koca, AFAD koordinasyonunda 16 bölgede kurulan çadır kentle toplam 14 bin 202 çadırın vatandaşlara dağıtıldığını, tüm ilçelerle il genelinde 84 lokasyonda sıcak yemek verildiğini ve şimdiye kadar 453 bin 270 kişilik yemeğin dağıtıldığını kaydetti.

Koca, milli dayanışma ruhuyla hareket edildiğinin altını çizerek, acil hasta sayısının giderek azalmasıyla sağlık hizmetine duyulan ihtiyacın niteliğinin de değiştiğine dikkati çekti.

Bundan sonra nitelikli sağlık hizmetlerinin her bölgede verilmesini temin etmeye devam edeceklerini ifade eden Koca, konuşmasını "Devlet burada, millet buradadır. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Gönlü ve duası burada olan tüm milletimiz sağ olsun, var olsun." sözleriyle sonlandırdı.