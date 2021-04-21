Bakan Elvan'dan rezerv tartışmalarına nokta! Merkez Bankası'nın bilançosu açık ve şeffaf

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, konuk olduğu TV programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Elvan, ilk olarak Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezerviyle ilgili tartışmalara değindi.

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Elvan, bankanın finansal istikrarı sağlamak ve parasal aktarım mekanizmasının daha sağlıklı işlemesi için hem zorunlu karşılıkları hem de döviz alım-satım işlemlerini zaman zaman kullandığını anımsattı. Elvan, Merkez Bankası’nın döviz alım-satım ihalelerinin önceden açıklandığını; doğrudan alım ya da satım müdahalelerinin ise olağanüstü oynaklık söz konusu olduğunda gerçekleştirildiğini ve sonuçlarının da kamuoyuyla paylaşıldığını anlattı.

İşlemler yasaldır

Elvan, ayrıca 2017’de bir protokol imzalandığını bu kapsamda Hazine hesapları üzerinden Merkez Bankası’nın döviz alım-satım işlemleri gerçekleştirdiğini söyledi. Protokolün yasal olduğunu kaydederek, “Ortada kanunlara aykırı bir durum yoktur” şeklinde konuştu. “Merkez Bankası, alım-satım işlemlerini elektronik işlem platformlarında gerçekleştiriyor. Eşleştirme platformlarında bu işlemler -kamuya ait- muhabir bankası tarafından yapılıyor. Platformlarda piyasaya yapıcı yerli ve yabancı bankalar yer alıyor, şahıslar bulunmuyor” diyen Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü: SIKINTI YOK “Peki döviz alım-satım işleminde taraflar birbirlerini biliyorlar mı? Hayır, kesinlikle taraflar birbirlerini bilmiyorlar. Kimin ne kadar aldığını karşı taraf bilmiyor. Bu işlem gerçekleştirildikten sonra kimin ne aldığını görebiliyorsunuz. Dolayısıyla ‘Bu para nereye gitti, acaba bunla ilgili ne tür yolsuzluk var’ gibi birtakım ifadeler maalesef kamuoyunda kullanıldı. Bu elektronik işlem platformunda bulunan bankalar gerekli ödemelerini Merkez Bankası’na yatırdıktan sonra Merkez Bankası’nda da bir TL likiditesi söz konusu oluyor. Bu TL’yi de doğal olarak bilançolarında görebiliyorsunuz. Zaten siz Merkez Bankası’nın bilançosuna bakıp ne olduğunu rahat şeklide görebiliyorsunuz. Ne kadarlık döviz satım işlemi gerçekleştirildiğini, ne kadarlık döviz alımı yapıldığını görebilme imkânınız var. Bunu tamamen açık ve şeffaf şekilde görmeniz mümkün.”

Yolsuzlukla suçlayamazsınız

Kasım ayından bu yana böyle bir döviz alım-satım işleminin gerçekleştirilmesinin söz konusu olmadığının altını çizen Elvan, “Burada bir yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı şeklindeki yaklaşımlar doğru değil. Siz bunu konuşabilir, bu yöntemi tartışabilirsiniz, bir politika aracı olarak kullanılmasında farklı görüşleri dillendirebilirsiniz ama hiç kimseyi burada yolsuzlukla suçlayamazsınız” ifadelerini kullandı. Elvan, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Elvan’ın değerlendirmelerinden satır başları şöyle:

Ciddi tedbirler söz konusu

İlk çeyrekte öncü göstergelere bakıldığında yüzde 5 civarında büyüme öngörüyoruz. İkinci çeyrekte ise baz etkisiyle çift rakamlı büyüme söz konusu olacak.

2021’in büyüme açısından daha olumlu olacağını düşünüyoruz. Finansal istikrarın sağlanması açısından da oldukça kontrollü ve ılımlı yaklaşım içinde hareket etmemiz gerektiği de açıkça ortada.

2021 yılında baz etkisiyle küresel ölçekte beklenen güçlü büyümenin, Türkiye’ye pozitif yansımaları olacak, özellikle ihracat yönüyle ciddi pozitif yansıması olacak.

Temel makro ekonomik politikalarımızda herhangi bir değişiklik söz konusu değil, enflasyonla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz.

Merkez Bankası Başkanımız enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşuna devam edeceğimizi ifade etti.

Güven ortamını tesis etmek en temel ilkelerimizden bir tanesi.

Salgın nedeniyle bütçede bulunmamasına rağmen şu anda 46.5 milyar liralık bu yıl için ekstra gider söz konusu. Bunun 12.3 milyar lirası vazgeçmiş olduğumuz gelirlerden kaynaklanıyor, 34.2 milyar lirası da harcama kısmında. Bunlar yeterli değil ama bütçe imkanlarımız çerçevesinde biz gerekli desteği vermeye gayret ettik.