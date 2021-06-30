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Ekonomi Bakan Elvan'dan Merkez Bankası açıklaması: Söz konusu değil
Ekonomi

Bakan Elvan'dan Merkez Bankası açıklaması: Söz konusu değil

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Merkez Bankası2na yönelik bir müdahalenin söz konusu olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 11:13:00 - 2021-06-30 11:30:50
Bakan Elvan'dan Merkez Bankası açıklaması: Söz konusu değil

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası’nındır. Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir.” dedi.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan "Fiyat İstikrarı Komitesi"nin amacına ilişkin açıklama yaptı.

Fiyat istikrarını sağlamanın Merkez Bankasının görevi olduğuna dikkati çeken Elvan, "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankasına müdahale söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

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