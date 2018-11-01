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Bakan duyurdu, Türkiye 17 basamak birden çıktı

Hazine ve maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı 2019 Raporu’nda Türkiye 2018’e göre 17 basamak yükselerek 190 ülke arasında 43. sıraya geldi" mesajını paylaştı.

01 Kasım 2018 Perşembe 17:03
Bakan duyurdu, Türkiye 17 basamak birden çıktı

Hazine ve maliye Bakanı Berat Albayrak "Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı 2019 Raporu’nda Türkiye 2018’e göre 17 basamak yükselerek 190 ülke arasında 43. sıraya geldi" mesajını paylaştı.

Albayrak mesajında şunları söyledi: "Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı 2019 Raporu’nda Türkiye 2018’e göre 17 basamak yükselerek 190 ülke arasında 43. sıraya geldi. Ülkemiz 2018’de gerçekleştirdiği reformlar sayesinde bu yıl ilk kez en fazla reform yaparak iyileşme gösteren 10 ülke arasında yer aldı.

Küresel yatırımcılar için bir teşvik işlevi gören rapor, uyguladığımız politikaların yatırımcı güvenini yükseltmedeki başarısını da ortaya koymuştur. Ekonominin her alanında güçlü politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirecek ve bu güveni çok daha yukarı taşıyacağız."

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 17:03
  1. berat albayrak

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