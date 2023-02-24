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Gıda Bakan duyurdu! '3 ay boyunca gıda maddeleri TMO tarafından karşılanacak'
Gıda

Bakan duyurdu! '3 ay boyunca gıda maddeleri TMO tarafından karşılanacak'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Depremzedelere 3 ay süresince gıda maddeleri TMO tarafından karşılanacaktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 20:57:00 - 2023-02-24 21:13:55

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup, deprem afetinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada 3 ay süresince ihtiyaç duyacakları un, pirinç, mercimek, ay çiçek yağı, fındık, kuru üzüm ve benzeri gıda maddeleri, ilgili kuruluşlar üzerinden TMO tarafından karşılanacaktır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bazı temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

"3 ay süresince gıda maddeleri TMO tarafından karşılanacaktır"

 

Bakan Kirişci, Şanlıurfa Valiliğinde gerçekleştirdiği basına kapalı toplantının ardından depremzede çiftçi ve vatandaşlara yönelik yardımlarla ilgili açıklamasında, "Deprem bölgesindeki 425 bin 275 depremzede çiftçimize toplam 3 milyar 414 milyon 727 bin 606 TL’yi bugün itibariyle yatırdık. Şanlıurfa özelinde ise 975 milyon 555 bin TL’si mazot ve gübre desteklemeleri olmak üzere toplam 1 milyar 68 milyon 933 bin TL’lik ödeme yapacağız. Tarımsal destekleme ödemelerimiz, hem afet bölgemiz hem de ülkemiz çiftçisine hayırlı ve bereketli olsun. Deprem afetinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada 3 ay süresince ihtiyaç duyacakları un, pirinç, mercimek, ay çiçek yağı, fındık, kuru üzüm ve benzeri gıda maddeleri, ilgili kuruluşlar üzerinden TMO tarafından karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

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