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Gündem Bakan Dönmez'den elektrik kesintisi açıklaması
Gündem

Bakan Dönmez'den elektrik kesintisi açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 00:37:00 - 2022-02-07 00:58:58

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde an itibariyle enerjisiz bir şebekemiz kalmamıştır.

Bugün kırsaldaki sorunları da büyük oranda gidermiş olacağız.

Sosyal medyada vatandaşların sayaçları okunuyor. Fatura yazılıyor şeklinde. Bunların aslı yok. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil.

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