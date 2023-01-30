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Ekonomi Bakan dönmezden doğal az açıklaması: Filmlere konu olacak hikâyelerini dinledim
Ekonomi

Bakan dönmezden doğal az açıklaması: Filmlere konu olacak hikâyelerini dinledim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından düzenlenen belgesel "Keşfin Ateşi" galasına katıldı. Bakan Dönmez, belgeselin galasında yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin hikâyesinin anlatıldığı "Keşfin Ateşi" belgeselinde, keşfin ardındaki yoğun emeğin ve gayretin tüm Türkiye'nin bilmesini istediklerini ve belgeselin gizli kahramanların hikâyelerinin gün ışığına çıkmasını ve ilham vermesini amaçladıklarını söyledi. Bakan Dönmez, Karadeniz gazındaki emeğin bir geceye sığmayacak kadar büyük ve derin olduğunu ve sadece bu hikâyelerin aynası tuttuklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 23:08:00 -
Bakan dönmezden doğal az açıklaması: Filmlere konu olacak hikâyelerini dinledim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Birçok vatandaşımız Karadeniz gazında çalışmak için ülkesine döndü. Burada yeni bir hayat kuran vatandaşlarımız var. Hepsinin tek bir motivasyonu var. Ülkelerine, doğduğu topraklara, Türkiye’ye hizmet etmek. Ülkemizin büyümesine, gelişmesine katkı sağlamak. İnşallah buradaki hikâyeleri seri haline getireceğimiz bir çalışmamız da olacak. Belki ilerleyen dönemde bunları kitap haline de getirebiliriz" dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin hikayesinin anlatıldığı "Keşfin Ateşi" belgeselinin galasına katıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından düzenlenen belgeselin galasında açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, "Derin deniz çalışmalarına başladığımız ilk günden bu yana sürekli gemilerimizin son durumu hakkında bilgi alıyordum. Yeni bir haber, yeni bir gelişme ümidimizi artıyordu. Fatih’i, Karadeniz’e uğurlarken o gün törende birçok kişinin “bu kez olacak” dediğini hatırlıyorum. Çalışanlarımız inanmıştı. Bu işe gönüllerini koymuşlardı. Bizler de ekibimize, teknolojimize, mühendislerimize, arkamızdaki milyonların dualarına güveniyorduk ve hamdolsun o müjdeli haberi ilk aldığımda Cenab-ı Allah’a bizleri bu işe vesile kıldığı için şükrettim" dedi.

"Filyos’ta sahayı her ziyarete gittiğimde çalışanlarımızın adeta filmlere konu olacak hikâyelerini dinledim"

Karadeniz gazının arkasındaki büyük bir emeği “Keşfin Ateşi” belgesiyle 1 saate sığdırmaya çalıştıklarını aktaran Bakan Dönmez, "Biliyoruz, bu gecenin kahramanlarının, bu gecenin başrol oyuncularının hikâyesi bir geceye sığmayacak kadar büyük ve derin. Bizler sadece bu hikâyelere bir ayna tuttuk. Türkiye’nin enerji tarihi baştan yazılırken, bu hikâyelerin kıyıda köşede kalmasına, unutulmasına ya da birkaç kişinin bilmesine gönlümüz razı olmadı.İstedik ki bütün Türkiye bu işin ardındaki o yoğun emeği, o yoğun gayreti bilsin. İstedik ki gizli kahramanların hikâyeleri gün ışığına çıksın. Bu yolda yürümek isteyenlere ilham versin, rol model olsun. Filyos’ta sahayı her ziyarete gittiğimde çalışanlarımızın adeta filmlere, romanlara konu olacak hikâyelerini birinci ağızdan dinledim. Birçok vatandaşımız Karadeniz gazında çalışmak için ülkesine döndü" ifadelerini kullandı.

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