Bakan Dönmez'den çok önemli 'İran ambargosu' mesajı
Dönmez, İran'a ambargoda 8 ülkeye muafiyet sağlanacağı ve bu ülkeler arasında Türkiye'nin de olacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.02 Kasım 2018 Cuma 10:38
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2019 Yılı Bütçesinin görüşmelerine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Dönmez, İran'a yaptırımlarda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeye muafiyet tanındığı konusunda haberlerin bulunduğunun anımsatılmasına, "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var." karşılığını verdi.
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