Bakan Dönmez: En önemli aktör sahneye çıkmak üzere

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalara ilişkin görüntüleri paylaştı. Dönmez, "Türkiye’nin enerjideki bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörü sahneye çıkmak üzere" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından, Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalara ilişkin videolu paylaşım yaptı.

"Türkiye’nin enerjideki bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörü sahneye çıkmak üzere" sözleriyle yaptığı paylaşımda, çalışmalardaki ilerleme sürecini anlatan Dönmez, sahadaki çalışmaların üç ana başlıkta tam hızla ilerlediği, kuyulardaki sondaj çalışmalarının büyük oranda bittiği bilgisini verdi.

Deniz tabanındaki çalışmalarda ilerleme oranının yüzde 90'lar seviyesinde olduğunu söyleyen Dönmez, boru hatlarının geçen yıl tamamlandığını hatırlattı.

Gazı işleyecek Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde de işlemlerin büyük kısmının tamamlandığını ifade eden Dönmez, bu projenin Türkiye'de 'enerjide bağımsızlık' hikayesinin en önemli aktörlerinden biri olduğuna vurgu yaptı.