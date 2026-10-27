Bakan Çiftçi'den "Siber Güvenlik" mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Siber Güvenlik Kurulu toplantısında, küresel siber tehditleri, yapay zekanın oluşturduğu yeni riskleri, dijital platformlar üzerinden yürütülen algoritmik yönlendirme ve bilişsel etki faaliyetlerinin milli güvenliğe yansımalarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Siber Güvenlik Kurulunun 2. toplantısına katıldığını belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nda yalnızca fiziki sınırları değil, siber vatanı da koruyacak, dijital egemenliği aynı azim ve kararlılıkla güçlendireceklerini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Toplantımızda küresel siber tehditleri, yapay zekanın oluşturduğu yeni riskleri, dijital platformlar üzerinden yürütülen algoritmik yönlendirme ve bilişsel etki faaliyetlerinin milli güvenliğimize yansımalarını değerlendirdik. Dijital egemenlik, milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu doğrultuda kritik altyapılarımızın korunması, teknolojik bağımsızlığımızın güçlendirilmesi ve ulusal siber dayanıklılığımızın artırılması amacıyla hazırlanan Dijital Egemenlik Stratejisi'ni ele aldık. Kamu kurumlarımız, özel sektörümüz ve akademi dünyamız arasındaki iş birliğini güçlendirerek siber tehditlere karşı daha bütüncül ve etkin bir güvenlik yapısı oluşturmayı hedefliyoruz."