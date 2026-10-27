6 aktör Türkiye'ye karşı birleşti: Turgay Yazıcı'dan İstanbul çağrısı...
Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı ve Deniz Jeopolitiği ve Mavi Vatan Araştırmacısı Turgay Yazıcı, Yunanistan’ın Avrupa Birliği, Mısır, Kıbrıs Rum Yönetimi, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Türkiye–Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı’na karşı yayımladığı ortak açıklamaya yanıt olarak uluslararası hukuk hamlesi önerdi. Yazıcı, önce bağımsız uluslararası hukuk uzmanlarının kapsamlı bir rapor hazırlamasını, ardından İstanbul’da uluslararası bir forum düzenlenmesini istedi.