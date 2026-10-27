6 aktör Türkiye'ye karşı birleşti: Turgay Yazıcı'dan İstanbul çağrısı...

Yazıcı’nın önerisinin ilk aşamasını, bağımsız uluslararası hukuk uzmanlarının katkısıyla hazırlanacak kapsamlı bir rapor oluşturuyor. Raporda şu başlıkların ele alınması isteniyor: Türkiye–Libya Mutabakatı: Mutabakatın hukuki dayanakları, uluslararası hukuk çerçevesindeki yeri ve Türkiye açısından stratejik önemi ortaya konulmalı. Yunanistan–Mısır anlaşması: Yunanistan ile Mısır arasında 2020 yılında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının hükümleri ve Türkiye’nin hak ve menfaatleri bakımından doğurduğu sonuçlar incelenmeli. Adaların deniz yetki alanlarına etkisi: Adaların deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasındaki etkisi, uluslararası hukuk kuralları ve ilgili yargı kararları çerçevesinde değerlendirilmeli. Üçüncü devletlerin hakları: İkili deniz yetki alanları anlaşmalarının, anlaşmalara taraf olmayan devletlerin hakları üzerindeki etkileri ele alınmalı. Hukuki ölçütlerde tutarlılık: Türkiye’nin mutabakatına yönelik itirazlarda ileri sürülen hukuki ölçütlerin, Yunanistan’ın diğer ülkelerle yaptığı deniz yetki alanları anlaşmalarında da aynı tutarlılıkla uygulanıp uygulanmadığı incelenmeli.