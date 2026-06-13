Bakan Çiftçi'den deprem bilgilendirmesi! Son durumu açıkladı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den açıklama geldi. Bakan Çiftçi, saat 00.08’de kaydedilen depremin yalnızca Gaziantep’te değil, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay’da da hissedildiğini belirtti.

Depremin ardından ilgili ekiplerin sahada çalışma yürüttüğünü ifade eden Çiftçi, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, saat 00.08'de meydana gelen depremin Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildiğini belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."