Bakan Çiftçi'den deprem bilgilendirmesi! Son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, sarsıntının çevre illerde de hissedildiğini belirterek, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den açıklama geldi. Bakan Çiftçi, saat 00.08’de kaydedilen depremin yalnızca Gaziantep’te değil, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay’da da hissedildiğini belirtti.
Depremin ardından ilgili ekiplerin sahada çalışma yürüttüğünü ifade eden Çiftçi, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı.
Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, saat 00.08'de meydana gelen depremin Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildiğini belirtti.
Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:
"Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."