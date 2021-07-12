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Siyaset Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Bu muamele kabul edilemez
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Bu muamele kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik centilmenlik dışı tutuma tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 21:57:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Bu muamele kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik centilmenlik dışı tutuma tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Bugün Galatasaray Futbol Takımımızın Yunanistan’da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız!" mesajını paylaştı.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.

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