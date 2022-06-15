Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO açıklaması: Top şuan onların elinde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin sürecin nasıl işleyeceğine dair soruya "Top şuan onların ellerinde. İki ülkenin nasıl bir tavır sergileyeceğine bakacağız" cevabını verdi.

Rusya ve ABD sözlerini yerine getirmeli

İdlib'de 100 bin tane daha briket ev yapıyoruz. Bunları yaparken yalnız kalıyoruz. Ayrıca terör örgütleri, insanlara askerlerimize saldırıyor. ABD ve Rusya bu bölgeden teröristleri temizleyeceklerini söylediler ama sözlerini yerine getiremediler. Her türlü terör tehdidine karşı tedbirlerimizi almamız lazım.

Ukrayna ve Rusya savaşı

Bir BM planı var. Haritayı göstererek arkadaşlara da gösterdim, biz bu planı uygulamak istiyoruz. Bunu BM çatısı altında yapmamızda fayda var. Lavrov'a da bunu söyledim.

Rusya'dan da cevap bekliyoruz, askeri alanda teknik çalışmalar devam ediyor. İşleyiş ve denetim de dahil tüm konular ele alınacak. BM ve Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve Ukrayna da olacak. Herkesin endişesinin giderilmesi lazım.

Rusya diyor ki Ukrayna'ya gidecek gemiler silah taşımasın, Ukrayna'da Rusya limanlarımıza saldırmasın diyor. Bunların giderilmesi lazım. Mayınlardan temizlemek yerine güvenli hatlar ve güvenli bölgelerde denetimler yapılacak.