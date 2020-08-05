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Aktüel

Bakan Çavuşoğlu'ndan Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama:

"Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi. 5'i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:23:55 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada 6 Türk vatandaşının yaralandığını belirterek, bunlardan 5'inin hafif yaralı olduğunu, ameliyat olan vatandaşın durumunun ise iyiye gittiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Lübnan'daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi. 5'i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz." açıklamasında bulundu.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnanlı yetkililer, 6 yıl boyunca bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın Afrika'da bir ülkeye sevk edilmek istenirken infilak ettiğini açıklamıştı.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada can kaybının 100'e, yaralı sayısının da 4 bine çıktığını bildirmişti.

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