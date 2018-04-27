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Bakan Çavuşoğlu'ndan BM'ye İstanbul teklifi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Sonbaharda belki BM'deki genel kurul toplantısından sonra İstanbul'da bir forum düzenlenmesi teklifinde bulunduk. Prensip olarak AB buna sıcak bakıyor" dedi.

27 Nisan 2018 Cuma 11:10
Bakan Çavuşoğlu'ndan BM'ye İstanbul teklifi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB)  ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) arasında Filistin ve Kudüs sorununun ele  alınmasına ilişkin, "Sonbaharda belki Birleşmiş Milletler'den (genel kurul  toplantısından) sonra İstanbul'da bir forum düzenlenmesi teklifinde bulunduk.  Prensip olarak AB buna sıcak bakıyor." dedi. 

Çavuşoğlu, Brüksel’deki AB Dış İlişkiler Servisi'nde İİT Zirve Dönem  Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı sıfatıyla, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik  Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İİT Genel Sekreteri Yusuf bin  Ahmed el-Useymi ve Filistin Dışişleri Filistin Dışişleri Bakanı Riyad  el-Maliki’yle toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

 Toplantının son derece verimli geçtiğini ve zamanlı bir toplantı  olduğunu belirten Çavuşoğlu, "AB ve İİT olarak bugün karşı karşıya kaldığımız  konuları ve sorunları değerlendirdik. Bunlardan bir tanesi Filistin ve Kudüs'ün  statüsü ve ABD'nin aldığı karara karşı neler yapılabileceği. Ayrıca, Filistin'e  insani yardımların artırılması ve ABD'nin kestiği yardımların telafisi için neler  yapabiliriz bunları değerlendirdik.'' diye konuştu.

Çavuşoğlu, AB ve Türkiye'nin iki devletli çözümden yana olduğunu teyit ettiğini kaydederek, "AB ve İİT arasında bir forum düzenlenmesini teklif ettik.  Bunun hangi düzeyde olacağı, hangi konuları içereceği ve zamanını arkadaşlarımız  görüşecek. Sonbaharda belki BM'den sonra İstanbul'da bir forum düzenlenmesi  teklifinde bulunduk. Prensip olarak AB buna sıcak bakıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 11:10
  1. İstanbul
  2. filistin
  3. birleşmiş milletler
  4. mevlüt çavuşoğlu

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