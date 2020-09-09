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Aktüel Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına: "Irkçılık ve yabancı düşmanlığını ancak birlikte ve kararlılıkla yenebiliriz"
Aktüel

Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına: "Irkçılık ve yabancı düşmanlığını ancak birlikte ve kararlılıkla yenebiliriz"

Yeniakit Publisher
2020-09-09 19:59:40 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına: "Irkçılık ve yabancı düşmanlığını ancak birlikte ve kararlılıkla yenebiliriz"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek'in ölüm yıl dönümünde Twitter'dan yaptığı paylaşıma verdiği yanıtta ırkçılık ve yabancı düşmanlığını ancak birlikte ve kararlılıkla yenebileceklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, 9 Eylül 2000'de Nürnberg'de katledilen Şimşek'in ölüm yıl dönümünde, mevkidaşı Maas'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma, "Heiko, gösterdiğin hassasiyeti takdir ediyoruz fakat 20 senede bu illetle mücadelede çok yol alamadığımız da bir gerçek. Irkçılık ve yabancı düşmanlığını ancak birlikte ve kararlı bir şekilde yenebiliriz. Enver Şimşek’i rahmetle anıyoruz." yanıtı verdi.

- Maas: "Enver Şimşek bir aile babası ve çiçekçiydi, bizden biriydi"

Maas, Şimşek'e ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Enver Şimşek, 20 yıl önce Neo-Naziler tarafından vurulduktan 2 gün sonra öldü. Birçoğu buna 'Dönerci cinayetleri.' ve 'O da Türk.' diyordu. Sonunda hikayesini doğru anlatalım: Enver Şimşek bir aile babası ve çiçekçiydi, bizden biriydi." değerlendirmesini yaptı.

Şimşek'in 1980'lerin ortalarında Türkiye'den Almanya'ya geldiğini, çalışkan ve hırslı biri olduğunu belirten Maas, şunları kaydetti:

"Hayali kendi iş yerinde çiçekçilik yapmaktı. İşten sonra kendi kendine çiçek yapmayı öğrendi ve buketleri hafta sonu yol kenarında sattı. Enver Şimşek o kadar yaratıcı ve o kadar başarılıydı ki fabrikada yaptığı işten vazgeçti ve kısa sürede birkaç kişiye istihdam sağladı. Hessen'de karısı ve iki çocuğuyla yaşadı ve bir şeyler inşa etti. Çiçekçi, birkaç tezgahla toptan satış işi haline geldi. İşler o kadar iyiydi ki bir kuyu açılması veya okulun yenilenmesi gerektiğinde kendi köyüne destek veriyordu. Enver Şimşek işini severdi ama en çok arkadaşlarıyla bahçede mangal yapmayı ve ailesiyle tatile gitmeyi severdi. Enver Şimşek artık dede olacaktı. Bugün anlatmamız gereken bu hikaye. Enver'in hikayesi-bizden birinin hikayesi."

Almanya'da NSU terör örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek, ailesini geçindirmek için çiçek sattığı Nürnberg'de 9 Eylül 2000'de NSU'nun 8 kurşunuyla vurularak yaşamını yitirmişti.

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