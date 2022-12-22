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Dünya Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Suriye mesajı! 'Terörle mücadele kararlılıkla sürecek'
Dünya

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Suriye mesajı! 'Terörle mücadele kararlılıkla sürecek'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüşmesinde Türkiye'nin Suriye’de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 19:52:00 - 2022-12-22 20:26:56
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Suriye mesajı! 'Terörle mücadele kararlılıkla sürecek'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye’de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Blinken'ın telefonda görüştüğü, tarafların tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna’daki son gelişmeler, NATO'nun genişlemesi, Türkiye'nin F-16 tedarik süreci ve Ankara ile Washington arasında gelecek döneme ilişkin ziyaret takvimini ele aldığı bildirildi.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı

Açıklamada, görüşmede Suriye’deki son gelişmelerin de gündeme geldiği, Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladığı kaydedildi.

 

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