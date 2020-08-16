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Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'li mevkidaşına Joe Biden tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşme gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 21:44:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'li mevkidaşına Joe Biden tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santa Domingo'da bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması konusunun konuşulduğunu bildirdi.

Doğu Akdeniz konusu

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Bakan Çavuşoğlu ve Pompeo'nun Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması da dahil ortak endişelerinin bulunduğu konuların ele alındığı ifade edildi.

İstişarelere devam kararı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada, Pompeo ile Libya'yı değerlendirdiğini, Amerika Birleşik Devletleri ile uzmanlar düzeyinde istişareleri sürdürme kararı aldıklarını duyurdu.

"Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama"

Bakan Çavuşoğlu, ABD'de Başkan Donald Trump'ın en büyük rakibi olan Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden skandal ifadeleri ile ilgili ise "Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz." diyerek bunun Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama olduğunu kaydetti.

"Buna Amerika'dan biri karar veremez"

Çavuşoğlu, Türkiye'de hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletin karar vereceğini vurgulayarak buna Amerika'dan bir kimsenin karar veremeyeceğini bildirdi.

Joe Biden'ın küstah ifadeleri

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefeti açıkça desteklediklerini bildirmişti. Erdoğan'ı devirmek için muhalefete olan desteklerini açıkça göstermeleri gerektiğini savunan Biden, muhalefetle doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamaları gerektiğini öne sürmüştü.

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