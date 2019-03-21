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Bakan Çavuşoğlu: “Maduro ’dizi sayesinde belki Müslüman bilirim’ dedi”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Diriliş Ertuğrul’un ekibi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde düzenlenen Gençlik Söyleşisi’ne katıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 19:43
Bakan Çavuşoğlu: “Maduro ’dizi sayesinde belki Müslüman bilirim’ dedi”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Diriliş Ertuğrul’un ekibi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde düzenlenen Gençlik Söyleşisi’ne katıldı. Çavuşoğlu, “Eylül ayında Venezuela’ya gittiğim zaman ikili görüşmeleri yaptım. Maduro ‘bu dizi gerçek İslamiyet’i öğretiyor ve belki bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım’ dedi. Bunları duyunca gurur duyuyoruz ve mutlu oluyoruz” dedi.


Antalya’da Turizm Merkezi Belek’teki bir otelde Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile ortak basın toplantısı katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu buradan da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Amfi Tiyatro’da Üniversiteli Aktif Gençlik (ÜNİAK) tarafından organize edilen Gençlik Söyleşileri katıldı. Bakan Çavuşoğlu’na TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul’un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, dizinin Abdurrahman karakterine hayat veren Celal Al, Bamsı karakterinin mimarı Nurettin Sönmez, dizinin yönetmen koltuğunda oturan Metin Günay ve dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’da eşlik etti. Diriliş Ertuğrul ekibi ve Bakan Çavuşoğlu dönem kıyafetlerini giyerek atlar üzerinde gelen bir grubun oluşturduğu kortejle alana girdi.


Burada yöneltilen sorulara cevap veren Çavuşoğlu, dizinin Alanya bölümünün iki hafta sonra yayınlanacağını aktardı. Çavuşoğlu, ”Dizinin bir bölümünün Alanya’da çekilmesi çok anlamlıdır ve ecdadımızın ilk fethi ettiği yerlerden birisidir. Alanya’da eğitime önem veriyoruz ilçede iki üniversitemiz var. Biri devlet diğeri Vakıf üniversitesi. Bir büyüğümüzün adını da diğer vakıf üniversitesine verdik. Her iki üniversitenin kurulmasında Allah bize nasip etti. Bu devlet üniversitesini kurarken Akdeniz Üniversitesi fakültelerini yüksekokullarını birleştirdik.Ankara’da bu üniversitenin kurulması için gerekli adamaları attık ve kuruldu. Bu aşamada tüm Alanyalılar sağ olsunlar sizin isminizi koyalım dediler. Ben buna itiraz ettim biz siyasetçiyiz hizmeti ismimiz versin. Prensip olarak buna karşıyım. İkincisi böyle bir üniversite kuruyorsak bu şehri fethedip bize hediye eden ecdadımızın ismini vermemiz lazım. O yüzden Alaaddin Keykubat ismi verilmesini teklif ettim. Alanyalılar memnun oldu. Üniversitemiz adına yakışır şekilde büyüyor ve gelişiyor. Yeni kampusumuzla beraber Türkiye’de değil dünyada önemli olması için çalışacağız. Dolaysıyla ALKÜ’de Ertuğrul Diriliş ekibini burada ağırlamak bizim için ayrı bir mutluluk” dedi.



“Aşk olması lazım, aşkın gösterilmesi lazım”


Dizi hakkında bilgi veren senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ ise 85 ülkede gösterilen ve bir milyar izleyiciye ulaşan dizinin bu kadar büyük ses getireceğini düşünmediğini belirtti.Zor şartlarda işe koyulduklarını ifaden Bozdağ, Diriliş Ertuğrul dizisinin Türkiye’de eğitilmiş aynı anda koşan at sayısının olmadığını, aksiyon ekibinin bulunmadığını belirterek, "Kıl çadırların yapılacağı bir çadır ustamız yoktu. İlk başladığında kimse projeye inanmadı. 120 dakika bir iş çekeceksiniz. Bir sürü dezavantaj vardı. İlk başlangıçta Metin ağabeyle başladık. Gece gündüz nasıl çalışacağımızın ön çalışmasını yaptık. İlk etapta atları aldık ve atları eğittik. Kıl çadırlar için Aydın Didim’de bir köylü bulduk. Sağ olsun tüm köy bizim için çadır üretir hale geldi. Sonra oyuncu baktık yaklaşık 5 bin oyuncu baktık. 9 ay her şey iyi giderken İstanbul’da çıkan hortum bizim obayı dağıttı. O kriz ortamı bizim için avantaja döndü ve nihayetinde buraya geldik. Hikayeye ilk başladığında klasik dram mantığını anlattılar. Aşk olması lazım, aşkın gösterilmesi lazım, dendi yoksa dizi tutmaz denildi. Ama tuttu. Bu anlamda dram filminin mantığının ezberini bozdu.Bugün Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dizimizi izliyor” diye konuştu.



“Belki bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım dedi”


Nicolas Maduro konuşması üzerine Bakan Çavuşoğlu konuşmasına devam ederek, “Eylül ayında Venezuela’ya gittiğim zaman ikili görüşmeleri yaptım. Ondan sonra seti son ziyaretimde ki videoyu gösterdim Çığlık çığlığa ayağa kalktı. Önce dizideki tek tek isimleri saydıktan sonra sakinleşti ve sonra dedi ki bu dizi gerçek İslamiyet’i öğretiyor ve belki bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım dedi. Bunları duyunca gurur duyuyoruz ve mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.



“Benim de role inanıp elimden geleni yapmak kalmıştı”


Dizinin başrol oyuncuyu Engin Altan Düzyatan teklif ilk geldiğinde bunun olacağına inanmadığını belirtti. Düzyatan, “Çünkü daha önce örnekleri gelmişti. Böyle projeleri hayal ettiğiniz şekilde gelmezse komik duruma düşersiniz. Sonra Metin hocam ve yapabileceklerinden eminlerdi. Ondan sonra benim de kendimi role teslim etmem gerekti. Bu tarz projeler göründüğü gibi kolay değil. İyi oyuncu yönetmen yapımcı tek başına işe yaramıyor. Her şeyin tek bir vücut halinde harekete etmesi gerekiyor. Bütün parametreler doğru birleşti ve benim de role inanıp elimden geleni yapmak kalmıştı” dedi.


Söyleşinin basına kapalı kısmın ise öğrencilerle konuşmacılar arasında soru şekilde devam etti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 19:43
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