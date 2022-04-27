Bakan Çavuşoğlu: Latin Amerika bölgesinde ilişkilerimizi geliştirmek için önem veriyoruz

Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kolombiya'da Devlet Başkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile bir araya geldi, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kolombiya'da olmaktan ötürü memnuniyetini dile getiren Çavuşoğlu, "Değerli dostum Marta Lucia'yı kısa süre önce Ankara'da misafir etmiştik. Aradan henüz bir ay geçmeden buraya yaptığım bu ziyaret, ilişkilerimizde yakaladığımız ivmeyi göstermektedir." ifadesini kullandı.

Çavuşoğu, iki ülke ilişkilerinde yakalanan ivmenin daha da yükselmesini istediklerine işaret ederek, "Mayıs ayı içerisinde Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Bu ziyaretin verimli geçmesi için hazırlıkları değerli dostum Marta Lucia ile birlikte yapacağız. Bugün, yarın yapacağımız görüşmelerde, ikili ilişkilerimizi farklı alanlarda daha da ileriye götürmek için atacağımız adımları ele alacağız." diye konuştu.

Eğitim ve spor alanlarında iki anlaşma imzalayacaklarını aktaran Çavuşoğlu, "Bu imzalayacağımız belgeler sayesinde ilişkilerimizin hukuki zemini daha da güçlenecek. Türkiye olarak Latin Amerika bölgesinde ilişkilerimizi geliştirmek için önem veriyoruz. Bölgemizde bu kadar sorun varken, Ukrayna savaşı devam ederken daha önce planlanan bu ziyareti iptal etmememiz bölgeye verdiğimiz önemin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Yatırımları teşvik etmemiz gerekiyor"

Çavuşoğlu, yaklaşık 20 yıl önce bölgede sadece 6 büyükelçilik bulunduğunu anımsatarak, "Bugün 18 misyonumuz var, kısa sürede San Salvador'da büyükelçilik açacağız. Bölgeyle ticaretimiz yaklaşık 1 milyar dolardan 15 milyar dolara çıktı. Biz Kolombiya'yı, Latin Amerika bölgesinde en önemli ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz. İkili ticaret hacmimiz geçen yıl 2 milyar dolara çıktı." ifadesini kullandı.

İki ülke ticaretine bakıldığında büyük bölümün Kolombiya'dan Türkiye'ye yapıldığına işaret eden Çavuşoğlu, önlerindeki süreçte 5 milyar dolar hedefine ulaşarak ticaretin dengelenmesi için uğraşacaklarının altını çizdi.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında ortak ticaret komitesi ve iş forumu gibi mekanizmaların toplantılarda ele alınacağını bildirerek, "Özellikle yatırımları teşvik etmemiz gerekiyor, bu nedenle çifte vergilerin önlenmesi müzakerelerine başlamak istiyoruz." dedi.

"Birlikte çalışır ve hareket edersek sınamaların üstesinden kolaylıkla geliriz"

Tarım, örgütlü suçlarla mücadele ve düzensiz göç konusunda tecrübe paylaşımına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Hem Latin Amerika bölgesinde hem bizim bölgemizde çokça küresel sorun var fakat ben inanıyorum, birlikte çalışır ve hareket edersek diğer ortaklarımız gibi bu sınamaların üstesinden kolaylıkla geliriz, önümüze çıkan fırsatları da halkımızın yararına daha iyi kullanırız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin önemli kurumlarının, bölgesel ofislerinin Bogota'ta bulunduğunun altını çizerek, "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolu Ajansının (AA) ofisleri bu kentte bulunuyor." ifadesini kullandı.

Eğitim alanındaki iş birliğinin de ele alınmasını istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Maarif Vakfımızın Bogota temsilciliğinin resmi açılışını yapıyoruz. Tüm bu kurumlarımızın faaliyetleri, halklarımızı birbirine daha da yakınlaştıracaktır. Bu doğrultuda en üst düzeyde irademizin olduğunu söylemek isterim. Aynı şekilde değerli dostum Marta Lucia Ramirez ile çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığında, anlaşmaların imzalanmasının ardından "Ensamble Alfabeto" isimli müzik grubu kısa bir konser verdi, aynı yerde Bakan Ramirez tarafından Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet onuruna çalışma yemeği verildi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Ramirez: Türkiye'nin bizim için çok büyük bir önemi var

Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığında yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu ile bir ay önce Ankara'da bir araya geldiklerini hatırlatan Ramirez, "Burada yapacağımız toplantılar, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin Türkiye seyahati öncesine öncülük edecektir. Türkiye'nin bizim için çok büyük bir önemi var. Türkiye, tarihi ve coğrafi açıdan çok önemli bir konumda bulunuyor. Mustafa Kemal Atatürk, demokrasi ve seçim açılımıyla ülkeye büyük miras bıraktı." dedi.

Ramirez, Çavuşoğlu'nun ziyareti hakkında, "Türkiye ile ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi için görüşmeler gerçekleştireceğiz. Tabii bu ilişkiler ilerlerken Kolombiya'da en çok yankı bulmasını istediğimiz söz, modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün açtığı yolda 100 yıl önce söylediği gibi demokrasi ve özgürlüğün Latin Amerika'da duyurulması olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'yi ziyaret ettiğinde Ankara'da, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün dikkatini çektiğini aktaran Ramirez, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yolda büyük bir yol katettiğini söylememiz lazım, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın son bulması için büyük gayret gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, savaşın bitmesi için çok fazla inisiyatif alıyor"

Ramirez, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin, "Türkiye'nin sesi, uluslararası camiada çok önemlidir sadece bölgesel olarak değil çoklu ilişkiler bağlamında da gerçekten çok önemli bir sestir. Türkiye, savaşın bitmesi için çok fazla inisiyatif alıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Kolombiya arasındaki ticaretin son yıllarda giderek arttığını vurgulayan Ramirez, "İki ülke ticaretinin 5 milyar dolar seviyesi hedefini yakalaması için Sayın Bakan'la mutabık kaldık." dedi.

"Türkiye, doğu ve batı arasında bir köprü vazifesi görüyor"

Ramirez, iki ülkenin de kendini aşan bir misyona sahip olduğuna işaret ederek "Türkiye, doğu ve batı arasında bir köprü vazifesi görüyor. Aynı şekilde Kolombiya'da, Türkiye gibi doğu ile güney arasında bir köprü görevi görüyor. Halkların kardeşliğini destekleme görevi var. Biz bu bağlamda ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimizi derinleştireceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Kovid-19 sürecinde ülkesine yaptığı dayanışmaya müteşekkir olduğunu dile getiren Ramirez, şunları kaydetti:

"Türkiye, salgın zamanında sağlık ekipmanları konusunda büyük destek oldu. Aynı zamanda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Büyükelçilik ciddi destek oldu. Huzurunuzda onlara teşekkür ediyorum. Kolombiya, oldukça üretken bir ülkedir. Fakat üretkenliğini çeşitlendirmesi gerekir, bu bağlamda Türkiye'nin ülkemize yatırımı çok değerli olacaktır. Kolombiya'nın sahip olduğu serbest ticaret anlaşmaları sayesinde Türkiye'nin burada yapacağı yatırımlar ve ürettikleriyle diğer ülkelerle de paylaşabilecektir."