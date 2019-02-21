Bakan Çavuşoğlu, Kuşadası’nda turizmcilerle bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın programının son bölümünde Kuşadası’nda turizmcilerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın programının son bölümünde Kuşadası’nda turizmcilerle bir araya geldi.

Kuşadası’nda çarşılarını gezerek esnaf ve vatandaşla sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, saha sonra turizm sektörü toplantısına katıldı. Aydın Vali Yaviz Selim Köşger, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, AK Parti Kuşadası Belediye Başkanı adayı Fuat Akdoğan, Kuşadası otel yatırımcıları ve seyahat acentesi temsilcileri ile sektör yöneticilerinin katıldığı toplantıda, Bakan Çavuşoğlu turizmcilerin sorunlarını dinledi.

Toplantının ardından Aydın ve Kuşadası’ndaki incelemelerini tamamlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’ya gitmek üzere Kuşadası’ndan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve protokol üyeleri tarafından uğurlandı.

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