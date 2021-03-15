Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu ile Katarlı mevkidaşı görüştü
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü.
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