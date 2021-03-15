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Gündem Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Gündem

Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 23:49:00 -
Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu ile Katarlı mevkidaşı görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

 

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